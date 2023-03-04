VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 18:10:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 18:10:00

Katar'ın gönderdiği konteyner evler İskenderun Limanı'na ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere destek amacıyla gönderdiği 396 yaşam konteynerini taşıyan 2 gemi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine görevlendirilen Kırklareli Valisi Birol Ekici, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremle sarsıldığını anımsattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun çaba içinde olduklarını belirten Ekici, bu çalışmalarda Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

50 UÇAKLA İNSANİ YARDIM VE ARAMA KURTARMA DESTEĞİ

Bölgede hayatın normale döndürülmesi için bu konteynerlerin çok önemli olduğunu anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Katar sadece bu konteynerlerle değil, depremin olduğu andan itibaren 50 uçakla insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Bölgemizde insanlarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için sürekli bize destek oldular. Bunun için Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Konteynerleri buradan Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da altyapıları hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp derhal çadırlardan konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar geçen sürede burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz."

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardımlarının süreceğini ifade etti.

Etiketler : katar deprem konteyner

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX