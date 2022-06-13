Karadeniz gazında tarihi gün! Başkan Erdoğan, açıklama yaptı

Başkan Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta tarihi keşif Karadeniz gazının karaya ulaştırılacağı boruların denize indirilmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Karadeniz doğal gazına ilişkin, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Karadeniz gazı için yoğun mesai yürütüük Fatih'in keşfinin ardından diğer gemilerimiz de sondaj işlemlerini gerçekleştirdiler.

Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin yapımı devam ediyor.

'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

2023'ün ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemine aktarmış olacağız.

Karadaki doğal gaz taşıma kapasitesini de artıracağız.

Bugünlere ter dökerek geldik. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık.

Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu sistemi kurduğumuzda tepki gösterenler oldu. En büyük tepkiyi muhalefet partileri gösterdiler. Bizi maceraperest olmakla suçladılar.

Ayrıntılar geliyor..