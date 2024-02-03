Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.



Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wz1qPcvbqO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2024