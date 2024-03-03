"Pierre Loti-Miniatürk teleferiğini açacağız"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Haydar Ali Yıldız, projelerini açıkladı. Yıldız, "Kadir Topbaş'ın hayali olan Eyüpsultan Beyoğlu Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı, inşallah Murat Kurum başkanımızla bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi. Beyoğlu metro hattını ve yaklaşık 10 bin araçlık otoparkı da ilçeye kazandıracaklarını dile getiren Yıldız, gelecek dönemde 2053'e giden yolda belediye hizmet araçlarının yüzde 30'unu elektrikli araç haline getireceklerini söyledi. Yıldız, "Afetlere Dirençli Beyoğlu" projeleri kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini, okul yenileme ve tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceklerini belirtti.