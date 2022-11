"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin önemli detaylar paylaştı. Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor." açıklamasında bulundu.

"SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.

Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var.

"TERÖRİSTLERİ DIŞ GÜÇLER DESTEKLİYOR"

Bütün terör örgütlerini dış güçler destekliyor. Dışarıdakiler içeridekileri kullanıyor. DEAŞ terör örgütü, uluslararası bir terör örgütü. Bir bakıyorsunuz İspanya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Çin'e teröristler DEAŞ'a katılmaya geldiler. Ne ara DEAŞ terör örgütü bu dilleri, halkların psikolojisini bilen insanlar yetiştirdi de bu ülkelere gönderdi?

"TÜRKİYE'YE KARŞI VEKALET SAVAŞI YÜRÜTÜLÜYOR"

Hepimizin uyanık olması lazım. Birden bire çıkıyor ve Suriye'nin dört bir yanını alıyor. Bir bakıyorsunuz şimdi başka bir yerde. Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var. Türkiye AK Parti hükümeti gelmeden önce otomatik silahı olmayan bir ülkeydi. Tayyip Bey ile dünya Türkiye'nin gücüne inandı. Lafta değil icraatta da güçlü bir Türkiye var. Söylemlerin altını atılımlar ile dolduruyor. Savunma sanayiinde kendi kendine yeten bir ülke haline geldik.

Gündeme dair diğer önemli gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, FETÖ konusuna da değindi. Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

"BİZE DÜŞEN BURADA ÖLMEKTİR"

Başkan oturumu kapatırsa, darbeci teröristler istediğini elde eder halk meclis korktu der diye düşündüm. Divanda İsmail Kahraman başkana kapatmayın dedik. Bize düşen burada ölmektir, gitmek isteyen gitsin dedim. Oturuma devam kararı alındı. Ben kürsüye çıktıktan sonra Meclis bombalandı. Camekan ve ışıklı noktaya ateş ettiler. Hedef genel kuruldu. Meclis'i susturmaya karar verdiler. Helikopterlerle kaç kez terörist indirme teşebbüsünde bulundular ama başaramadılar. İkinci bombadan sonra, o konuşmayı yaptım. Allah milletimizden razı olsun.

Bunu her yerde söylemiyorum, biz Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik. Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni.

"12 EKİM TARİHİ FETÖ'NÜN BELİNİ KIRMIŞTIR"

HSK adli süreci başlattı. Biz savcılarımızla çok iyi bir iş birliği yaptık. Türk yargısı ilk defa yargıya biat etmedi. Darbecileri gözaltına alan tutuklayan Türk yargısıyla karşı karşıya kaldık. Demokrasimiz için büyük bir kazanımdır. HSK üyelerimiz bir araya gelerek istişareler yaptılar. Sürekli telefonlarla konuları bize bildirdiler. Onlarla ilgili karar ilk karar oldu. Açığa alındılar ve suç duyurusunda bulundular. Cumhuriyet Başsavcılıkları da adli süreçleri başlattılar. Yargıda birlik çatısı altında çok önceden birleşmişlerdi. FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014'te yapılan HSK seçimidir. Tanınmamak için binbir kılığa girmişlerdi, sandıkların başına dikilmişlerdi.

15 Temmuz'dan önce FETÖ aleyhine cümle kuran pek yoktu. Bank Asya sürecini işleten bir yargı var, hem Zaman gazetesi ve FETÖ'nün medya ayağına yargısal süreçleri işleten bir yargı var. Diğer kumpasları da işleten bir yargı vardı. Hapishaneden adam kaçırma operasyonu yapmaya kaldılar. Bütün hukuku hiçe sayarak adımlar attılar.

Bir HSK seçimini kazandıktan sonra önemli adımlar attık. Başsavcılar, komisyon başkanları, Yargıtay'daki Danıştay'daki dengeler değişti. Yeni üyeleri çarşamba seçecektik, Cumhurbaşkanımız pazartesi yapalım dedi, cuma akşamı darbe teşebbüsü oldu. Üst yargıyı temizleyen adımları attık. FETÖ'nün görevlendirdiği isimlerin listesini ele geçirdik. Darbenin başarısızlığa yargının vurduğu darbe hazırdı.

"FETÖ'YE İLK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEN AK PARTİ'DİR"

Efkan Bey İçişleri Bakanı olduğunda birçok emniyet müdürünü değiştirdi. Etrafta binbir kılığa giren bir yapı var. Bir tarafta Atatürkçü diğer tarafta muhafazakar gözüküyor, bambaşka bir kimlikle gözüküyorlar. Devlet önceden kriminal gözle hadiseye baksaydı, daha erken çözüldü. FETÖ'ye terörist diye ilk isim Tayyip Bey'dir. Terör örgütü diyen başka bir parti var mı?

TSK'da bu kadar FETÖ'cü nasıl terfi etti deniyor. Yüksek Askeri Şura atamaları yapıyor. Nerede toplanıyor? Genelkurmay'da. Masanın bir tarafına başbakan oturur, diğer tarafına genelkurmay başkanı oturur. Öyle karar veriliyor, bütün oylar asker üyelere ait. Milli Savunma Bakanı'nın buna müdahale şansı yok. 2012 ya da 2013 yılında YAŞ kararları cumhurbaşkanının oluruna alındı ki otomatik yürürlüğe girmesin. AK Parti'yi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Bu terfilerden dolayı hükümeti kimse sorumlu tutamaz.