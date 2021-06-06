  • BIST
    1447.71
  • Dolar
    8,6269
  • Euro
    10,5194
  • Altın
    524,7190
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor
Hurdalardan zürafa heykeli
06 Haziran 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 15:43:00

Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi. Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne katılması dolayısıyla toplantı, 10 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Haziran Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Başkan Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi BAŞKAN ERDOĞAN NATO Karargahı
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
Erşan Kuneri heyecanı

Erşan Kuneri heyecanı
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Atiye 3. sezona hazır

Atiye 3. sezona hazır
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Erkal'ın hayatı beyazperdede

Erkal'ın hayatı beyazperdede
Payitaht'a veda

Payitaht'a veda
Tiyatro benim yasak aşkım!

Tiyatro benim yasak aşkım!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER