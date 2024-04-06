06 Nisan 2024 Cumartesi 23:40:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 23:40:00
İzmir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 obje, 6 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili G.D'yi gözaltına aldı.
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