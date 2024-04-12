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İzmir'de taksi bariyerle çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi
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12 Nisan 2024 Cuma 01:44:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 01:44:00

İzmir'de taksi bariyerle çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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İzmir'de otoyolda bariyere çarpan taksideki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde otoyolda demir bariyere çarpan taksideki 1 yolcu öldü, 5 kişi yaralandı.

Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H'nin kullandığı 35 T 7848 plakalı taksi, Buca ayrımındaki demir bariyere çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yolculardan Murat Aksoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki 4 yolcu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : İzmir otoyol kaza ölü yaralı
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