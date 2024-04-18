İzmir'de 8,5 ton etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ecza deposunda kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol ve aroma kitleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 8 bin 540 litre etil alkol, içki üretiminde kullanılan aroma ve anason yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi ve çalışanı hakkında adli işlem başlatıldı.