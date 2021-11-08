İYİ Parti'den "hata" çıkışı!

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08 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00

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Kaynak: AA

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İYİ Parti de bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplanıyor. Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi. Günlerdir suskunluklarını koruyan ve hiçbir şey olamamış gibi davranan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'nun, olayın taşınamaz boyutlara varmasıyla birlikte, "Yapılan hatadır" açıklamasında bulunması dikkat çekti. Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var. Bugün bunu konuşacağız" ifadesinde bulundu.

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor.

İYİ Parti de bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplanıyor.

Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği için seçim yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir" dedi.

Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi

Etiketler : İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu
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