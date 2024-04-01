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01 Nisan 2024 Pazartesi 14:46:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 14:46:00

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

Kaynak: DHA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti;

Resmi olmayan sonuçlara göre, milletimiz, 1 il, 23 ilçe 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyoruz.

Milletimiz şüphesiz, en esaslı mesajı da iktidara verdi artık yeter dedi. Yıllardır hak yiyen, hakka giren hukuku çiğneyen adaletsizliğe artık yeter dedi. İYİ Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Seçim sonuçlarına ilişkin öz eleştirimizi yapacağız.

Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

Etiketler : iyi parti meral akşener olağanüstü kongre
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