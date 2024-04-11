İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz!

İstanbul'da bir kişi cipten açılan ateşle öldürüldü.

Olay, geçen hafta pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli'deki Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer, burada vakit geçirmeye başladı.

Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halince olan bir cipten ateş açıldı.

Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı

Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kıraathanenin içerisindekiler panikle dışarıya çıktı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan genç kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

HEDEF BAŞKASI MIYDI?

Saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef kişinin nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.

Yaşamını yitiren Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi.

Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.