İstanbul 1990'lı yıllara döndü! Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi

İstanbul'da yıllar sonra taşıma su dönemi: Vatandaşlar İSKİ tankeri önünde sıraya dizildi
İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi.
Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
Söz konusu durum nedeniyle İSKİ'nin tankerle vatandaşlara su dağıttığı görüldü.
İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'
İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.
Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare.
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