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08 Ocak 2024 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 15:26:00

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına ise yüzde 18 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu ulaşıma zam yapılmasına karar verdi.

Buna göre İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Düzenlemeyle tam elektronik 17.70 TL'ye, öğrenci bileti 8.62 TL'ye yükseldi. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı.

İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti ise 10 TL'ye yükeseldi.

EN DÜŞÜK SERVİS ÜCRETİ 1665 TL OLACAK

İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde 1300 TL olan aylık 0-1 km ücreti 1665 TL'ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL'ye yükseltildi.

Etiketler : istanbul taksi servis toplu taşıma zam
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