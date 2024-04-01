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01 Nisan 2024 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 15:45:00

İstanbul'da tarihi yapılar otizmliler için kırmızı ışıkla aydınlatılacak

Kaynak: AA

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İstanbul'da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve herkesle eşit derecede toplumsal kabulünün sağlanması amacıyla tarihi ve ikonik yapılar kırmızı renkte ışıklandırılacak.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, doğuştan gelen, genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen, karmaşık bir nörogelişimsel farklılık olarak tanımlanan otizm, 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birinde görülürken son araştırmalara göre bugün her 36 çocuktan birinde rastlanıyor.

Vakıf, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve herkesle eşit derecede toplumsal kabulünün sağlanması amacıyla özel kampanya yürütecek.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmeyi amaçlayan kampanya kapsamında birçok kuruluşla otizmi bilmeye ve anlamaya dayalı etkinlikler düzenlenecek.

Destekçileri "otizme kırmızı ışık yak" yazılı etiket altında buluşturacak kampanyada bu yıl da Tohum Otizm Vakfına destek vermek için İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerindeki tarihi ve ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Özel sektör binaları da kırmızı ışıklandırılıp otizmlilerin yanında olunduğu mesajı verilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Karakaya, otizmlilerin evde, okulda, iş yerinde ve hayatın her alanında farklılıklarının kabul edildiği kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya inşa etmek için otizmli bireylerle birlikte hareket ettiklerini bildirdi.

Etiketler : tohum otizm vakfı kırmızı ışık dünya otizm farkındalık günü
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