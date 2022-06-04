İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Maymun Çiçeği şüphesi olan, kişilere götürüldükleri hastanede test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerekli testlerin yapıldığını, 4 kişinin de test sonucunun negarif çıktığını söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığının altını çizerek, "'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." uyarısında bulundu.

İstanbul'da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2022

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