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04 Haziran 2022 Cumartesi 21:39:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 21:40:00

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi! Bakan Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maymun Çiçeği şüphesi olan, kişilere götürüldükleri hastanede test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerekli testlerin yapıldığını, 4 kişinin de test sonucunun negarif çıktığını söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığının altını çizerek, "'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : bakan koca istanbul maymun çiçeği virüsü
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