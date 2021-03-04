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04 Mart 2021 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 16:44:00

İstanbul'da 65 yaş üstü ile 20 yaş altına müjde!

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İstanbul'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise sürüyor.

65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması İstanbul'da kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu.

Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 65 yaş üstü 20 yaş altı
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