İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 33 'gaybubet evi'ne operasyon: 30 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 33 hücre yapılanmasına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 33 hücre yapılanmasına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 29'unu yakaladı.
Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı bir mahkemeden aranması olan 1 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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