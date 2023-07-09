İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Kaynak: AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'daki 2 sahası için petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan 36 bin 756 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.
Ayrıca, TPAO'nun İstanbul sınırlarındaki 14 bin 566 hektarlık petrol arama ruhsat süresinin 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.
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