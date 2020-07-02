İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada ziyaret defterini imzaladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Yerlikaya, kendisine görevinde başarılar diledi.