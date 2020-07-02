02 Temmuz 2020 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 20:23:00
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
Kaynak: AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada ziyaret defterini imzaladı.
Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Yerlikaya, kendisine görevinde başarılar diledi.
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