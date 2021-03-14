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14 Mart 2021 Pazar 07:57:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 07:57:00

İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedefimiz mavi kategori

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İstanbul Valisi Yerlikaya, tüm AVM'ler ve kafelerde denetlerin yapıldığını belirterek, "2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüp Sultan Camii bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Tüm AVM'leri 2 günde denetledik., cuma ve perşembe günü. Yeme-içme ve kafe yerleriyle ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz insanlar artık 1 yıldan sonra KOVİD-19'la ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, HES koduyla içeri girilebileceğini, yüzde 50 kapasiteye uyma ile çok samimi gayretleri olduğunu gördüm.

Denetimde işlem yapmak için değil, hiçbir vatandaşımızın o hizmetten KOVİD-19'a yakalanmama gibi bir bilinç olduğunu gördük.

İstanbul'da sağlık çalışanlarımızdan maalesef 33 arkadaşımız hayatını kaybetti. Dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre 29 bin 320 vatandaşımız Kovid-19'dan vefat etti. Yarın 14 Mart tıp bayramı. Sokağa çıkma kısıtlamamız var.

Vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanedeki yatışların artmadığını biliyoruz. Bu rakamları tek elden Sağlık Bakanımız açıklıyor.

"HEDEF MAVİ KATEGORİ"

Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.

"AŞI ORANI YÜZDE 68"

65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.

Etiketler : istanbul vali ali yerlikaya koronavirüs
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