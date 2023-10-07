İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan ve terör örgütüne ait internet sitesinde örgütsel kıyafetlerle video ve fotoğraflarının olduğu belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik talimatı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verdi, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.