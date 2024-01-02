İstanbul merkezli operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.
Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
- İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 33 zanlı yakalandı
- "Yerel seçimlere 36 partinin girme yeterliliği bulunuyor"
- TİKA, Afganistan'da Herat Yazarlar Birliği binasının tadilatını üstlendi
- Yeni yılın ilk haftası yağışlı geçecek
- Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
- PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu etkisiz hale getirildi