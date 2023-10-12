VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kaybına karşıyız
ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti
TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
Herzog, gazetecilerin Gazze'deki sivil ölümlerini sormasına öfkelendi
İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü yaşananlar konusunda hükümeti suçluyor
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik obüs saldırılarını artırarak sürdürüyor
12 Ekim 2023 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 15:01:00

İstanbul Havalimanı 2-8 Ekim'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Havalimanı, 2-8 Ekim'de günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 2-8 Ekim tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1332 uçuşla Frankfurt, 1318 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Antalya Havalimanı 883 günlük uçuş ortalaması ile en yoğun havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Etiketler : Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği IstanbulAirport FlightTraffic BusyAirport Paris Charles de Gaulle
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX