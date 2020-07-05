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05 Temmuz 2020 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 18:15:00

İranlı Türk aktivist Lisani'ye verilen 15 yıl hapis cezası kesinleşti

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İranlı Türk aktivist Abbas Lisani hakkında verilen 15 yıl hapis cezası ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İranlı Türk aktivist Abbas Lisani hakkında verilen 15 yıl hapis cezası ülkedeki Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, İran Yüksek Mahkemesi, Erdebil Temyiz Mahkemesinin Lisani hakkındaki 15 yıl hapis kararını onamasını karara bağladı. Böylece Lisani hakkında verilen karar kesinleşmiş oldu.

Erdebil Devrim Mahkemesi, Lisani'yi "Rejim aleyhinde propaganda yapmak" ve "Ülke güvenliğini bozmak amacıyla grup oluşturmak" suçlamasıyla 8 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırmıştı. Lisani söz konusu kararı temyize götürmüş, Erdebil Temyiz Mahkemesi Ekim 2019'daki duruşmada hapis cezasını 15 yıla çıkarmıştı.

İran'da Türklerin ana dilde eğitim yapma ve diğer anayasal haklarını savunan, Tahran yönetiminin Türklere yönelik politikalarını sivil eylemlerle protesto eden 53 yaşındaki Türk aktivist Lisani, 15 Ocak 2019'dan bu yana tutulduğu Erdebil Hapishanesi'nde birkaç kez açlık grevi yapmıştı.

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