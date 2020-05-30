30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:36:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:38:00
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Bölücü terör örgütü PKKK/YPG'ye karşı sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ederken Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.
Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.
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