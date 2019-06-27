İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara gelecek?
Kullanıcılarına birçok yeniliği getirecek olan İOS 13 merak ediliyor. İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara ne zaman gelecek? sorularının yanıtları tüm kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Beta sürümü kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilen iOS 13'ün resmi çıkışı heyecanla bekleniyor. Birden fazla özelliği piyasaya sürecek olan İOS 13 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara ne zaman gelecek? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Beta sürümü kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilen iOS 13'ün resmi çıkışınında yakın zaman içerisinde gelmesi bekleniyor. Kullanıcıları heyecanlandıran birçok özelliği sunacak olan İOS 13 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte İOS 13 yenilikleri sizlerle...
İOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Beta sürümü kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilen iOS 13'ün resmi çıkışı heyecanla bekleniyor. İOS 13'ün resmi çıkışı hakkında Apple tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.
İOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
İOS 13 ÖZELLİKLERİ NELER?
KOYU MOD. AZ IŞIK, ÇOK ŞIK.
Koyu Mod, iPhone’unuza etkileyici yeni bir görünüm katıyor. Ekrandaki hiçbir öğenin gözlerinizi yormaması için özenle tasarlanan bu özellik tüm sisteme kusursuz bir şekilde entegre oluyor. Üstelik, Denetim Merkezi’nden kolayca açılabiliyor veya geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor.
FOTOĞRAFLAR VE KAMERA
Portre Işığı Denetimi
Portre Işığı’nda ışık yoğunluğunu değiştirerek istediğiniz görünümü yaratın.
High‑Key Mono
Portre modunda çektiğiniz fotoğraflara harika bir tek renk efekti ekleyin.
Yepyeni Fotoğraflar Sekmesi
En harika anlarınızın gün, ay ve yıllara göre derlenmiş yeni bir görünümü.
Güçlü Video Düzenleme Özellikleri
Fotoğraflarınızda kullandığınız döndürme, kırpma ve otomatik iyileştirme gibi araç ve efektlerin neredeyse tümünü videolarda da kullanabilirsiniz.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın gizliliğinizi ön planda tutan kolay bir yolu.
HomeKit Güvenli Video
Güvenlik ve gizlilik düşünülerek tasarlanan kamera kaydı saklama alanı ile tanışın.
HARİTA
Etrafa Bak
Şehirleri 360 derece sokak sokak keşfedebileceğiniz etkileyici bir 3D deneyimi yaşayın.
SİRİ
Siri Kestirmeleri
Yerleşik olarak gelen Kestirmeler uygulaması sayesinde Siri, uygulamalarla çok daha güçlü yollarla çalışıyor.
AirPods ile Ses Paylaşımı
Şimdi dilerseniz iki çift AirPods’u tek bir iPhone ile eşleştirebiliyor, aynı şarkının veya filmin keyfini bir arkadaşınızla birlikte çıkarabiliyorsunuz.
AirPods’da Mesajları Seslendir
Siri, gelen mesajları şimdi sesli okuyabiliyor. Böylece işinizin ortasında telefonunuza bakmanıza gerek kalmıyor.
MEMOJİ VE MESAJLAR
Yeni Memoji Kişiselleştirme
Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle Memoji’nizi kendiniz gibi eşsiz hale getirin.
ANIMSATICILAR
Yepyeni Anımsatıcılar Uygulaması
Yeniden tasarlanan Anımsatıcılar uygulaması; akıllı listeler, Siri’nin güçlü zekası ve çok daha fazlası sayesinde anımsatıcı oluşturmayı kolaylaştırıyor.
CARPLAY
CarPlay Kontrol Paneli
Önünüzdeki yolu daha sade bir şekilde görmenizi sağlayan yepyeni CarPlay Kontrol Paneli ile tanışın.
PERFORMANS
Daha Hızlı Kilit Açma
iOS 13, iOS 12’den bile daha hızlı. Örneğin Face ID şimdi kilidi yüzde 30’a varan oranda daha hızlı açıyor.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
ARKit 3
AR uygulamaları şimdi sanal nesneleri insanların önüne veya arkasına doğal bir şekilde yerleştirerek daha etkileyici yeni deneyimler sunuyor.
Ve çok daha fazlası.
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