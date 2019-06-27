İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara gelecek?

İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara ne zaman gelecek? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Beta sürümü kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilen iOS 13'ün resmi çıkışınında yakın zaman içerisinde gelmesi bekleniyor. Kullanıcıları heyecanlandıran birçok özelliği sunacak olan İOS 13 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte İOS 13 yenilikleri sizlerle...

İOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beta sürümü kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilen iOS 13'ün resmi çıkışı heyecanla bekleniyor. İOS 13'ün resmi çıkışı hakkında Apple tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İOS 13 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

İOS 13 ÖZELLİKLERİ NELER?



KOYU MOD. AZ IŞIK, ÇOK ŞIK.

Koyu Mod, iPhone’unuza etkileyici yeni bir görünüm katıyor. Ekrandaki hiçbir öğenin gözlerinizi yormaması için özenle tasarlanan bu özellik tüm sisteme kusursuz bir şekilde entegre oluyor. Üstelik, Denetim Merkezi’nden kolayca açılabiliyor veya geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor.

FOTOĞRAFLAR VE KAMERA

Portre Işığı Denetimi

Portre Işığı’nda ışık yoğunluğunu değiştirerek istediğiniz görünümü yaratın.

High‑Key Mono

Portre modunda çektiğiniz fotoğraflara harika bir tek renk efekti ekleyin.

Yepyeni Fotoğraflar Sekmesi

En harika anlarınızın gün, ay ve yıllara göre derlenmiş yeni bir görünümü.

Güçlü Video Düzenleme Özellikleri

Fotoğraflarınızda kullandığınız döndürme, kırpma ve otomatik iyileştirme gibi araç ve efektlerin neredeyse tümünü videolarda da kullanabilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın gizliliğinizi ön planda tutan kolay bir yolu.

HomeKit Güvenli Video

Güvenlik ve gizlilik düşünülerek tasarlanan kamera kaydı saklama alanı ile tanışın.

HARİTA

Etrafa Bak

Şehirleri 360 derece sokak sokak keşfedebileceğiniz etkileyici bir 3D deneyimi yaşayın.

SİRİ

Siri Kestirmeleri

Yerleşik olarak gelen Kestirmeler uygulaması sayesinde Siri, uygulamalarla çok daha güçlü yollarla çalışıyor.

AirPods ile Ses Paylaşımı

Şimdi dilerseniz iki çift AirPods’u tek bir iPhone ile eşleştirebiliyor, aynı şarkının veya filmin keyfini bir arkadaşınızla birlikte çıkarabiliyorsunuz.

AirPods’da Mesajları Seslendir

Siri, gelen mesajları şimdi sesli okuyabiliyor. Böylece işinizin ortasında telefonunuza bakmanıza gerek kalmıyor.

MEMOJİ VE MESAJLAR

Yeni Memoji Kişiselleştirme

Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle Memoji’nizi kendiniz gibi eşsiz hale getirin.

ANIMSATICILAR

Yepyeni Anımsatıcılar Uygulaması

Yeniden tasarlanan Anımsatıcılar uygulaması; akıllı listeler, Siri’nin güçlü zekası ve çok daha fazlası sayesinde anımsatıcı oluşturmayı kolaylaştırıyor.

CARPLAY

CarPlay Kontrol Paneli

Önünüzdeki yolu daha sade bir şekilde görmenizi sağlayan yepyeni CarPlay Kontrol Paneli ile tanışın.

PERFORMANS

Daha Hızlı Kilit Açma

iOS 13, iOS 12’den bile daha hızlı. Örneğin Face ID şimdi kilidi yüzde 30’a varan oranda daha hızlı açıyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

ARKit 3

AR uygulamaları şimdi sanal nesneleri insanların önüne veya arkasına doğal bir şekilde yerleştirerek daha etkileyici yeni deneyimler sunuyor.

Ve çok daha fazlası.