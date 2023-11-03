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03 Kasım 2023 Cuma 21:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 21:28:00

İngiltere Eğitim Bakanlığı'ndan soykırım savunuculuğu! İsrail'in saldırıları için okullara tavsiye mektubu gönderildi

Kaynak: TRT Haber

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İngiltere Eğitim Bakanlığı skandal bir metne imza attı. Okullara gönderilen metinde İsrail saldırılarına sınıflarda nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Metin akıllara George Orwell'in 1984 romanındaki Hakikat Bakanlığı'nı getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından İngiltere Eğitim Bakanlığı okullara skandal bir metin yolladı.

Eğitim Bakanı Gillian Keegan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sınıfta nasıl yanıt verileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere okullara mektup yazdı.

Mektupta, "Birleşik Krallık İsrail'e saldırıları kesin bir dille kınamakta ve ihtiyaç duyduğu bu dönemde İsrail ile dayanışma içinde bulunmaktadır." ifadeleri dikkat çekti.

Mektup akıllara "1984" romanını getirdi

Mektup akıllara, George Orwell'in romanı 1984'teki Hakikat Bakanlığı'nı getirdi. Hakikat Bakanlığı romanda gerçekleri sunmayan, olayları değiştiren bir kurum olarak tanımlanıyor.

İngiltere Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak "Nefrete Karşı Eğitim" internet sitesini de önerdi.

Metinde Bakanlık, okullara siyasi konular hakkında öğretim yapmalarına yardımcı olmak için bir kılavuz yayınladığını hatırlatıldı.

Ayrıca yardım için Toplum Güvenliği Vakfı ve Tell Mama gibi kuruluşlara da başvurabileceği belirtildi.

Metnin sonunda "Yahudilere ve tüm gençlere ihtiyaç duydukları güvenceyi aktif bir şekilde sağlamak ve herhangi bir olaya hızla müdahale etmek için elinizden geleni yapmanızı rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ingiltere skandal israil gazze
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