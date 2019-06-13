İmar Barışı ne zaman son bulacak? İmar Barışı uzatılacak mı?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunun çözülmesi adına başlatılan İmar Barışı'nda süreç devam ediyor. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak için başlatılan bu uygulamada son günler için geri sayım başladı. Türkiye’de 13 milyon kaçak ve iskansız yapının tamamını kapsayan İmar Barışı için 15 Haziran’a kadar başvuru yapılabilecek. İmar Barışı kapsamında verilecek olan Yapı kayıt belgesi için gerekli bedeller ise 30 Haziran’a kadar ödenebilecek. İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru yapıldı. İmar Barışı uygulaması ile birlikte devlet kasasına giren toplam gelir 18 milyar 418 milyon 733 bin lira olarak kaydedildi. İmar Barışı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

İMAR BARIŞI UZATILIR MI?

8 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya alınan İmar Barışı yoğun ilgi üzerine 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uygulama kapsamında tarih yeniden uzatılmayacak.

İMAR BARIŞI NE ZAMAN SON BULACAK?

İmar Barışı için başvurular 15 Haziran’a kadar alınacak. İmar Barışı kapsamında verilecek olan Yapı kayıt belgesi için gerekli bedeller ise 30 Haziran’a kadar ödenebilecek.

İMAR BARIŞINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır.

Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.

Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir.

Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir.