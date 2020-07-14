14 Temmuz 2020 Salı 21:43:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 21:43:00
İletişim Başkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı
İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden bir paylaşım yaptı.
15 Temmuz gecesi minarelerden yükselen sela seslerinin yer aldığı videoda sinesi imanla dolu Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği demokrasi haykırışı ve hürriyet aşkı gözler önüne serildi.
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