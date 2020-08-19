İletişim Başkanı Altun: Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır
İletişim Başkanı Altun, "(Biden'ın açıklamalarına muhalefetin tavrı) Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına karşı muhalefetin tavrıyla ilgili "Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadesini kullandı.
Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim:— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 18, 2020
Karşı karşıya kaldığımız şey, "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin" sendromudur.
Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır. https://t.co/V8TSVf71a2
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet halen net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" değerlendirmesinde bulundu.
Fahrettin Altun, bir diğer paylaşımında, "Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadelerine yer verdi.
- İletişim Başkanı Altun: Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır
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