İletişim Başkanı Altun: Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor
İletişim Başkanı Altun, "Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi''nde konuştu.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz
Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor
Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır
Ayrıntılar geliyor...
- Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
- Başkan Erdoğan: İsrail açıkça savaş suçu işliyor
- "Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık"
- Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
- Yargıtaydan "nafakada yıllık enflasyon artışı" kararına bozma