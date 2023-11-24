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24 Kasım 2023 Cuma 11:10:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 11:10:00

İletişim Başkanı Altun: Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor

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İletişim Başkanı Altun, "Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi''nde konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz

Kriz, tehdit ve sorunlar da küreselleşiyor

Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fahrettin altun uluslararası stratejik iletişim zirvesi iletişim başkanlığı
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