VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Akdeniz'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
İleri mühendislik teknolojisi ile geliştirildi...
Termometreler 48 dereceyi gördü
Başkan Erdoğan'dan, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine video mesaj
Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti
12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:55:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:55:00

İleri mühendislik teknolojisi ile geliştirildi... Roketsan sonda roketi fırlatıldı

ABONE OL

Roketsan tarafından ileri mühendislik teknolojileri ile geliştirilen sonda roketi, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketinin İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildiğini bildirdi.

SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında yerli ve milli roket testine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarılırken, "Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHRÜNÜN HABERİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi.

Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız."

Etiketler : roketsan ileri mühendislik sonda sonda roketi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX