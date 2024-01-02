İki bakandan yeni yıl müjdesi

Yeni yılın ilk gününe bakanlar hızlı girdi. Çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan iki müjde geldi. Bakın Tekin, X mesajında "Yeni yılın ilk gününe özel eğitim kurumları yönetmeliği çalışarak başladık" dedi.

Bakan Tekin'in attığı twitte karşılık öğretmenler de dilek ve isteklerini şöyle dile getirdi: "Değerli Bakanımız Biyoloji Öğretmenleri olarak 2015'ten beridir 4 haneli atama sayılarını görmüyoruz. Biliyoruz ki bizi bu bedbaht halden kurtaracak yalnız sizsiniz." "Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler şartsız eş durumu tayini verilmesini istiyoruz." "Sayın Bakanım, Malatya'da bir özel öğretim kurumunda çalışan bir öğretmen olarak sesleniyorum, 4 il 2 ilçe için şartsız atama istiyoruz."

1500 YENİ KADRO

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise X'ten kadro müjdesi verdi. Ersoy, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var! Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli unvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.