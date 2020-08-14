Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'deki Gri Liste'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."
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