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26 Kasım 2020 Perşembe 00:05:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 00:12:00

Kalabalık alanlarda 4 gün boyunca denetim yapılacak

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İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere 'Kovid-19 Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile hijyen/temizlik tedbirlerine bakılacak.

Yerel yönetimler tarafından her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek, bu yöneticiler valilik ve kaymakamlıklara bildirilecek. Pazar yeri yöneticisi covid-19 salgını kapsamında pazar yerlerinde alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak.

Genelgede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bugüne kadar vali/kaymakamların koordinasyonunda kamuoyunda görünürlüğü yüksek denetimlerim salgınla mücadeleye önemli katkıları olduğu ifade edilen genelgede 4 gün boyunca yürütülecek olan denetimlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi.

26­-27­-28­-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edilecek. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verilecek.

Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak.

Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.

AVM’lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.

Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.

Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek.

Etiketler : kovid toplu ulaşım salgın içişleri bakan
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