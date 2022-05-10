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10 Mayıs 2022 Salı 23:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 23:30:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı... Müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgını sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, müzik yayınına dair usul ve esasların belirlendiği yeni bir genelgeyi valiliklere gönderdi.

Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alınarak valiliklere bildirildi. Buna göre, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Genelgede, kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı hususlarına dikkat edileceği belirtildi.

Kolluk birimlerinin denetimlerinde, halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ya da kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacağı kaydedildi.

Etiketler : müzik pandemi içişleri
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