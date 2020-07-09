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09 Temmuz 2020 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 15:12:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan patlama noktasında flaş açıklamalar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'da patlamanın meydana geldiği noktaya ulaştı. Soylu burada son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, havai fişek fabrikasının ormanlık alana yakın olduğunu, bu nedenle bu alanda imha etme kararı alındığını açıkladı. Soylu son 1, 1,5 tonluk patlayıcının taşınması sırasında bu olayın meydana geldiğini duyurdu. Olayın geniş bir soruşturma ile araştırılacağı ve ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılacağını da sözlerine ekleyen Soylu, şehitlere başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 jandarma personelinin şehit olduğu havai fişek patlamasının yaşandığı noktaya intikal etti. Soylu ayağının tozu ile ilk açıklamayı yaptı. Olayın nasıl gerçekleştiğini bildiren Soylu, "Havai fişek olduğu için orası ormana yakın olduğundan burada yapılması gerektiğine arkadaşlarımız karar verdi. O nedenle burada patlatma işlemi gerçekleştirilecekti. Son 1, 1,5 tonluk patlatmaya hazır havai fişek varken bu olay meydana geldi." dedi.

PATLAMA NASIL OLDU?

Buraya 30 KM'lik mesafede geçen hafta gerçekleşen patlamadan sonra o patlayıcıların orada bulunmaması kararı alındı. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı geçen haftadan beri ordan taşınmaya başlandı. Havai fişek olduğu için orası ormana yakın olduğundan burada yapılması gerektiğine arkadaşlarımız karar verdi. O nedenle burada patlatma işlemi gerçekleştirilecekti. Son 1, 1,5 tonluk patlatmaya hazır havai fişek varken bu olay meydana geldi.

Kamyonun şoförü arkadaşımız ağır yaralı. Diğerlerinde hayati tehlike yok. Kocaeli'ye sevk edilen de hafif bir yanık var. Adli ve idari soruşturma sürüyor.

Bir eksiklik, ihmal varsa tetkikler sonrası belli olacak. Evlatlarımız şehit oldu, başımız sağolsun.

BAKAN SOYLU: PATLAYICININ BAŞINDA İMHA TİMİ VARDI

Jandarmamızın patlayıcı madde imha timi var. Bunu sadece burada yapmıyoruz. Sınırda da mayın temizleme işlemlerini bu arkadaşlar yapıyor. Sınır dışında da bu arkadaşlarımız patlama olayında müdahale ediyor. Profesyonel timler bunlar. İhmal varsa nasıl oldu, ihmal yoksa teknik olarak ne oldu, araştıracağız.

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