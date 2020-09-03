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03 Eylül 2020 Perşembe 19:56:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 19:56:00

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Diyarbakır annelerinin yanındayız

Kaynak: AA

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Diyarbakır annelerine yaptığı ziyarette, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu belirtmek için buradayız." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

İnce, evlatları için eylemini sürdüren anne ve babalarla görüştü

Annelerden Ayşegül Biçer, Bakan Yardımcısı İnce'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştırılmak üzere dekoratif kumdan işlediği Türk bayrağını hediye etti.

İnce, yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin 365 gündür sürdürdüğü evlatlarına kavuşma isteğine kulak tıkayanların veya sessiz kalanların olduğunu söyledi.

Annelerin, evlatlarının terör örgütünce il binasından kaçırıldığı iddiasında bulunduğunu aktaran İnce, "Bizler de bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu böyle bir günde belirtmek için bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

"Bu annelerin mücadelesi bizlerin şevkini, heyecanını arttırıyor"

İnce, annelerin haklı bir mücadele içerisinde bulunduğunu ve bir mesajlarının olduğunu belirterek, "Bu mesajlarını biz çok iyi anlıyor, algılıyoruz. Onlara destek verdiğimizi, bu yürekli ve cesur duruşlarını alkışladığımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var, 'Bu ülkeye bu millete kasteden bütün terör örgütlerine aman vermeyeceksiniz.' Bizler bu şuurla çalışıyoruz. Bu ülkeden, bu topraklardan en son terörist, en son hain yok oluncaya kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu annelerin, bu kadınların mücadelesi bizlerin şevkini heyecanını arttırıyor." sözlerine yer verdi.

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