İBB'de 'vekalet' krizi!

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13 Haziran 2022 Pazartesi 12:13:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 12:14:00

İBB'de 'başkan vekaleti' krizi çıktı: Şehir dışına çıkan Ekrem İmamoğlu vekaleti CHP'li Hüseyin Aksu'dan alarak İYİ Parti'li Akın Gürkan'a verdi

Kaynak: Yeni Şafak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hafta sonu 11 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde İstanbul dışına çıktı. İmamoğlu, il dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve ‘Başkan Yardımcısı olarak' görevlendirilen CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İP'li Akın Gürkan'a vekalet verdi. Olaya Eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ'dan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'başkan vekaleti' krizi çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İP'li Akın Gürkan'a vekalet verdi.

İmamoğlu tarafından ilgili makamlara gönderilen yazıda "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" denildi.

CHP'Lİ İSİMLERDEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Görevin CHP'li Hüseyin Aksu yerine İP'li Gürkan'a verilmesine bazı CHP'liler tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB EKREM İMAMOĞLU
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