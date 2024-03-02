İBB projeyi bitiremedi, esnaf kepenk kapattı

1976'da açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki CHP'li İBB'ye ait 7 katlı otoparkın yıkımına 2022 aralıkta başlanmış, yerine altı otopark olan meydan yapılacağı açıklanmıştı. Aradan 14 ay geçmesine rağmen inşaat alanında herhangi bir çalışma yapılmadığı ortaya çıktı.

İBB'nin esnaflara inşaat sürecinde olumsuzluk yaşamamaları için destek sağlayacağı vaadinde bulunduğu ancak bunu da yerine getirmediği belirtildi. Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaf, inşaata 14 aydır tek bir çivi bile çakılmadığını belirterek "Çok zor durumdayız. 15-20 esnaf dükkanlarını kapatıp gitti. 14 aydır bir çivi bile çakılmadı. Erdoğan olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti" dedi.