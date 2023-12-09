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09 Aralık 2023 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 22:36:00

Heyelanda kapanan kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı

Kaynak: AA

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Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak-Alaplı kara yolunda ulaşım tek şeritten çift yönlü sağlanmaya başladı.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Kara yolunu kullananların ihbarı üzerine bölgeye polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, taş, kaya, toprak ve ağaç parçalarının düştüğü yolun Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı. Diğer yönden ise ulaşım kontrollü sağlandı.

Araç kuyruğu oluşan yolda sürücülere bu güzergahı kullanmaması için uyarıda bulunan ekipler, heyelanın aralıklarla devam ettiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alaplı-Karadeniz Ereğli yolu plajlar mevkisinde yola kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle kapanan yolda trafik akışının tek şeritten çift yönlü sağlandığı belirtildi.

Öte yandan Kozlu Esenköy Mahallesi (Özel İdare Bakımevi) Kızılcakese köy yolunun toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldığı, ulaşımın alternatif yoldan (Uzungüney köy yolu) sağlandığı kaydedildi.

Etiketler : Zonguldak Alaplı yol trafik düzenlemesi ulaşım sağlanıyor
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