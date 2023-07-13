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13 Temmuz 2023 Perşembe 22:15:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 22:15:00

Her şey ortaya çıktı! Yunanistan'dan kurtulan göçmenlere "sessiz kalın" baskısı

Kaynak: AA

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Yunanistan'da, Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciasından kurtulanlara, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yetkili makamların faciadaki rolü konusunda sessiz kalmalarını söylediği ileri sürüldü.

Yunanistan'da, Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciasından kurtulanlara, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yetkili makamların faciadaki rolü konusunda sessiz kalmalarını söylediği ileri sürüldü.

BBC'nin haberinde, hayatta kalanların, teknenin, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından halatlarla çekilmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılarak yetkililer tarafından kurtulan göçmenlere "sessiz kalın" denildiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin gemideki 9 Mısırlıyı insan kaçakçısı olarak teşhis etmeleri için göçmenlere baskı uyguladığı ifade edildi.

Kalamata Savcısı ve Sorgu Hakimi, 20 Haziran'da, tekneden kurtulan ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDA FACİA

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN İHMALİ OLDUĞU İDDİALARI

Yunan basınındaki haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği kaydedilmişti.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmişti. Çipras, göçmenlerin kendisine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Etiketler : Yunanistan Akdeniz göçmen faciası mora yarımadası göçmen teknesi
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