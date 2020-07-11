11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:01:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:01:00
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç" notunu paylaştı.
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