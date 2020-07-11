Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç" notunu paylaştı.