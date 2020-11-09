Hayallerin dünyasını kurdu

Van'ın Özalp İlçesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, spora yeteneği ve ilgisi olan ama maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan gençleri bulup onlara yardımcı olmak istedi. Kovid-19 sürecinde kırsaldaki mahalleleri dolaşarak öğrencilerin velileriyle görüştü, çocuklarını özel yetenek kursuna göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Bu sayede 25 öğrencinin kurslara katılmasını sağladı.



SINAVA DA KENDİSİ GÖTÜRDÜ

Esra Öğretmen, malzemeleri olmayan öğrenciler için de esnaftan yardım topladı. Antika, öğrencilerinin özel yetenek sınavlarında başarılı olabilmeleri için 4 aylık sıkı bir çalışma programı uyguladı. Van'ın yanı sıra birçok ildeki üniversitelerin özel yetenek sınavlarına, öğrencilerini kendi imkanlarıyla götüren fedakar öğretmen, bu sayede 14 öğrencisinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanmasını sağladı.



AYNI ZORLUKLARI BEN DE YAŞADIM

Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, "Ben de böyle bir kurs sayesinde beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Benim gibi zorluklar yaşayan öğrencilerin ellerinden tutmak istedim" dedi.

