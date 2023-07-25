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25 Temmuz 2023 Salı 08:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 08:37:00

Hamza'ya ışık oldular

Kaynak: AA

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35 günlük Hamza bebeğin kör olmaması için BatmanAnkara hattında nefes kesen bir operasyona imza atıldı.

35 günlük Hamza Arslan'ın gözünde erken doğuma bağlı sorun olduğu saptandı. Ambulans uçakla Batman'dan Ankara'ya getirilen bebek, nadir göz cerrahi operasyonu sayesinde kör olma riskinden kurtuldu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya gelen Hamza Arslan küvöze alındı. Yapılan kontrollerde 35 günlük bebeğin gözünde retinal damarlarını etkileyen ve kalıcı görme kaybına yol açan prematüre retinopatisi (ROP) olduğu saptandı. Bebeğin tedavisi için doktorlar seferber oldu.

İLK MUAYENEDE TEŞHİS

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Batman'dan Ankara'ya getirilen 35 günlük Hamza bebek, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vitrektomi ameliyatı yapıldı. Küçük bebek uygulanan nadir göz cerrahi operasyonu sayesinde kör olma riskinden kurtuldu.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Hüseyin Baran Özdemir, bebeğin gözündeki hastalığı ileri evrede yakaladıklarını belirterek, "Teşhis ilk göz muayenesinde konuldu. Anında sevk edildi; başarılı ameliyatla müdahalede bulunduk" dedi. Yenidoğanlarda göz muayenelerinin aksatılmamasını vurgulayan Özdemir, "ROP hastalığına zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlük oluşabiliyor" diye konuştu.

GEÇ KALINSAYDI KÖR OLACAKTI

Hamza bebeğin annesi Fazilet Arslan (19) çok riskli ve zor bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bebeğim erken doğdu, 'Yaşamaz' deniyordu. Devletimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geç kalınsaydı bebeğim kör olabilirdi ama çok şükür sağlığına kavuştu."

Retinal damarlarını etkileyen prematüre retinopatisi, özellikle 32 haftadan önce veya 1.5 kilodan ufak doğan bebeklerde görülüyor.

Etiketler : Hamza Arslan Fazilet Arslan Dr. Hüseyin Baran Özdemir
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