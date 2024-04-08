VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Hakkari'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
IMF'den özel kredi piyasasına net uyarı: Kırılganlıklar artabilir
İran'dan İsrail'e: "Cezalandırılacak ve gereken cevabı alacak"
Türkiye birinci oldu! Türkiye'den kardeş Gazze'ye şefkat eli
Bayramda hava nasıl olacak?
08 Nisan 2024 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 18:30:00

Hakkari'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz" dedi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk" diye konuştu.

Etiketler : hakkari sağanak sel Yüksekova
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX