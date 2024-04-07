Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu bir haftada açıldı
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer yer 9 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu, ekiplerin bir hafta süren çalışması sonucu açıldı.
İlçeye bağlı Esendere beldesindeki Süpürge Tepe Üs bölgesinin yolu, son günlerdeki yağışlar nedeniyle kapandı.
İlçe Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.
Kar yoğunluğundan dolayı güçlükle ilerleyen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
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