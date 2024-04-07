VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'ye yeni vizyon! Partililere tek tek anlattı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık': 3 çocuk hayatını kaybetti
İşgalci İsrail'in geri çekilmesine ABD'den ilk yorum: Çekilme askerlerin dinlenip yenilenmeleri için
Gazze için ateşkes ve esir takası müzakereleri: İsrailli heyet Mısır'a gidiyor
Gazze kasabı Netanyahu'dan Ateşkes açıklaması!
07 Nisan 2024 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 17:59:00

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu bir haftada açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer yer 9 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu, ekiplerin bir hafta süren çalışması sonucu açıldı.

İlçeye bağlı Esendere beldesindeki Süpürge Tepe Üs bölgesinin yolu, son günlerdeki yağışlar nedeniyle kapandı.

İlçe Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Kar yoğunluğundan dolayı güçlükle ilerleyen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Etiketler : Hakkari Kar yüksekova
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX