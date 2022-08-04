Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hakkari'de Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personelden oluşan 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda, 2 AK-47 piyade tüfeği, uçaksavar namlusu, 103 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 273 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 ağır makineli tüfek mayonu, 2 makineli tüfek mayonu ve roketatar gövdesi ele geçirildi.

Öte yandan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.