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22 Haziran 2021 Salı 20:04:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 20:07:00

Haftalık harita açıklandı: Kütahya zirvede

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İllere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Haritaya göre en çok vaka Kütahya'da.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek"

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı haftalık vaka haritası Kütahya
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